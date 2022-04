FS Italiane, Ferraris: "Persone e competenze per vincere le sfide del PNRR"

(Teleborsa) - Il futuro del trasporti, tra PNRR e nuove sfide infrastrutturali e digitali per una mobilità sostenibile. Questo il tema dellanel corso della quale – come riporta FS News, il portale di informazione del Gruppo – l'ha presentato l'Ad aprire la tavola rotonda di Sorrento, l'intervento diche ha sottolineato l'importanza del PNRR per il rilancio del paese, grazie ai suoi 61 miliardi di investimenti, ma anche alle tante che riforme porta con sé. Un piano che, assieme al, nell'ambito del, ha attribuitodi cui"Per metà maggio presenteremo il piano industriale da 10-15 miliardi e quest'anno lanceremo gare per 24-25 miliardi di euro – ha dichiarato–. Il Gruppo sta marciando nuovo coerentemente con i target al 2026 con progetti sull'alta velocità, collegamenti sui infrastrutturali, sulla ridefinizione dell'ossatura e della connettività del Paese". Tra questi progetti c'è la Napoli-Bari che, come precisato dall'ad "dovrebbe vedere un primo collegamento nel 2024 per poi arrivare a regime nel 2027 con la piena operatività, e connettere i capoluoghi di Puglia e Campania in 2 ore".Lasecondo Ferraris si vince soprattutto grazie anche alla cooperazione che "deve nascere innanzitutto dentro le nostre aziende, con i colleghi e tutte le persone che lavorano con noi". Per questo motivo l'ad del Gruppo FS ha salutato con "soddisfazione l’accordo da poco raggiunto con le organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto nazionale della mobilità e delle attività ferroviarie e quello aziendale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane". Per Ferraris il PNRR costituisce "un'occasione irripetibile per avviare un progetto di valorizzazione delle persone, di capitalizzazione delle competenze, per mettere al centro le tante professionalità nuove di cui oggi abbiamo sempre più bisogno. L'obiettivo – ha concluso l'ad – è sempre zero infortuni e per raggiungerlo è fondamentale il dialogo con il sindacato, così come la formazione, sempre più centrale".