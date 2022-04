Gibus acquista azioni proprie

Gibus

brand italiano del settore outdoor design di alta gamma

(Teleborsa) -, in relazione al programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 7 maggio 2021 in esecuzione della delibera dell’assemblea ordinaria degli azionisti del 27 aprile 2021, ha comunicato di aver, tra il 21 e il 25 marzo inclusi, complessive, pari allo 0,026% del capitale sociale, al prezzo medio di 14,5577 euro per azione, per uncomplessivo pari aAl 6 aprile, la Società detiene direttamente 3.800 azioni proprie, pari allo 0,076% del capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese, si contrae la performance delcon i prezzi allineati a 16,15 euro, per una discesa dello 0,31%.