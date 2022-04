Incontro Governo-Sindacati: verso "confronto articolato e permanente"

(Teleborsa) - Dopo due ore è terminata la riunione tra ilche si è svolta aVi hanno preso parte il segretario generale della Cgil,il segretario generale della Uil,Non ha partecipato il segretario generale della Cislassente perché da qualche giorno contagiato da Covid. Al suo posto, i segretari confederaliHa partecipato, tra gli altri, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. L'incontro arriva all'indomani dell'approvazione delin Consiglio dei ministri. Draghi ha proposto un nuovo incontro dopoe anche con leLo hanno riferito Cgil Cisl e Uil al termine dell'incontro a palazzo Chigi, sottolineando di aver dato la proprio disponibilità."Abbiamo avanzato. Serve introdurre un intervento su chi ha redditi e patrimoni più alti, un prelievo, un contributo di solidarietàserve uno scostamento di bilancio perché c'è una emergenza sociale". Così il segretario generale Cgil, Landini. "con le parti che possa restare tale o possa anche portare ad un patto. Per noi però è importante il contenuto non il contenitore. In questo momento lavoratori, pensionati e precari hanno già dato, devono prendere. Per fare un patto servono accordi concreti".Il premier "ci hai strutturare unsui temi della crisi. Siamo interessati. Oggi abbiamo fatto primo confronto. Un altro ci sarà subito dopo Pasqua anche con le associazioni datoriali". Lo ha detto il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri uscendo da Palazzo Chigi. "Suha aggiunto.Il presidente del Consiglio "ci ha detto che ci rivedremo dopo Pasqua anche con Confindustria e con le altre associazioni datoriali, manifestando la volontà di un maggiore dialogo con la prospettiva di un patto sociale con tutti i soggetti, così come fu all'inizio degli anni 90". Lo ha detto il segretario confederale della Cisl Giulio Romani uscendo da Palazzo Chigi., ha aggiunto.