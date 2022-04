INPS, parte "Consulente digitale delle pensioni"

(Teleborsa) - Parte oggi il servizioattraverso cui INPS individua tra i pensionati coloro che sono potenziali titolari di diritti a prestazioni integrative che aumentano l’importo di pensione, ma che non abbiano presentato laNe dà notizia l'Istituto di Previdenza sottolineando che "in questa fase di avvio, il consulente digitale guida l’utente all’accertamento del diritto e all’inoltro della domanda di somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima), di supplemento di pensione e di integrazione al trattamento minimo".Nel dettaglio, spiega l'Inps, il Consulente Digitale delle PensioniCon questo servizio, l’Inps - si legge nella nota -ma anche riducendo gli errori in fase di istanza, evitando domande prive dei necessari requisiti normativi.Nelle prossime settimane Inps estenderà il servizio a tutti i pensionati ed invierà ai potenziali fruitori di queste integrazioni della pensione un invito al servizio tramite l’indirizzo e-mail che i pensionati hanno dichiarato nell’area riservata del MyINPS - che si raccomanda per questo di aggiornare.Il servizio - conclude la nota -L’utente, che accede con le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS) o tramite delega dell’identità digitale