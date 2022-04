Istat: inflazione, carenza di materie prime e conflitto in Ucraina mettono a rischio la ripresa

(Teleborsa) - Il conflitto in Ucraina, l'inflazione e l'aumento del prezzo delle materie prime rappresentano elementi di grandi incertezza per quel che riguarda la ripresa dell'economia italiana dopo la buona performance del 2021. È quanto è emerso daldell'giunto alla sua decima edizione.Nel 2021 ildell’è cresciuto delin media annua, recuperando la caduta dell’11,4% registrata nel 2020; la ripresa sul(+24,3%) è stata più vivace di quella sui mercati esteri (+19,2%). L’aumento è stato guidato soprattutto dai beni intermedi e strumentali: metallurgia (+59,4%), legno (+34,6%), altre industrie manifatturiere (+30,8%), chimica (+29,9%). Anche i settori più in sofferenza nel 2020 hanno registrato un buon recupero: coke e raffinazione (+38,4%), tessile (+22,2%), abbigliamento (+19,4%) e pelli (+21,9%). I recenti rincari deisi sono trasferiti velocemente suie, in modo molto più graduale e parziale, su quelli dei. Gli indici di volume per la manifattura indicano una crescita pari al 15,4% nel 2021 (-7 punti percentuali rispetto a quella in valore)."In un contesto in cui ildelle imprese manifatturiere aveva raggiunto livelli storicamente elevati, l’andamento dei mercati () e gli sviluppi geopolitici internazionali costituiscono fattori di instabilità in grado di compromettere la ripresa: a fine 2021 ha raggiunto un massimo storico (circa 20%) anche la quota di imprese che vedeva in un’insufficienza di impianti e/o materiali un ostacolo alla produzione", si legge nel rapporto.Neiil fatturato è aumentato del 14,1% nel 2021 (-12,0% nel 2020). La crescita, diffusa in tutti i comparti, è stata maggiore nelall’ingrosso (+14,9%) e nelle attività legate al, particolarmente colpite dalla crisi (+29,5% per le agenzie di viaggio, +13,8% il trasporto aereo, +28,3% l’alloggio e ristorazione). In queste ultime, tuttavia, il fatturato è ancora sotto i livelli pre-pandemia. La ripresa del 2021 ha inoltre favorito l’aumento del fatturato nel comparto dei servizi di supporto alle imprese, in particolare di quelli di ricerca e selezione del personale (+26,8%).A differenza di quanto accaduto negli ultimi anni, le spinte inflazionistiche hanno fortemente condizionato la dinamica degli scambi internazionali. Nel 2021 la variazione annuale dell’in volume è stata inferiore a quella in valore in tutti i settori manifatturieri, in particolare metallurgia (-28 punti percentuali), gomma e plastica (-11,8 p.p.). Il fenomeno è ancora più evidente nei settori a monte delle filiere, quali raffinazione, chimica, metallurgia, dove l’aumento in volume è una frazione molto ridotta di quello in valore.Gli interventi delin capo al(Mims) ammontano a 59,6 miliardi di euro. Un esercizio di simulazione stima in quasi 38 miliardi l’effetto degli interventi sul valore aggiunto totale del sistema (il 2,4%), con la creazione di oltre 600mila unità di lavoro equivalenti a tempo pieno. Risultano attivati in misura maggiore i comparti di costruzioni (14,1 miliardi, il 21,1% del valore aggiunto del settore), altri servizi di mercato (8,4 miliardi, il 5,3%) e manifattura (6,2 miliardi, 2,3%). Tra i diversi interventi previsti dal Piano del Mims, gli investimenti in(33,4 miliardi dei 59,6 totali) generano l’ammontare di valore aggiunto di gran lunga più elevato in tutto il sistema (25,8 miliardi), seguiti da quelli in(4,5 miliardi attivati) e in(2,0 miliardi). Tali comparti sono anche quelli nei quali gli investimenti del piano hanno un “rendimento” maggiore: 77 centesimi di valore aggiunto per ogni euro investito nelle costruzioni, 88 centesimi per euro investito in ricerca e sviluppo, 79 centesimi per euro investito nell’informatica.Oltre il 67% degli investimenti del Mims si concentra inche propagano lo stimolo al resto dell’economia in misura estesa ma lenta; quasi il 5% è destinato a comparti che trasmettono gli impulsi su ampia scala e velocemente; circa il 10% è rivolto a settori a trasmissione veloce ma con; poco più del 16%, infine, si rivolge ad attività a trasmissione lenta e circoscritta. Si prospetta quindi una generale propagazione dello stimolo non rapida, ma estesa all’interno del sistema economico.Infine, un approfondimento sui settori legati almostra come nel 2021, nonostante un incremento delle presenze negli esercizi ricettivi (+34,4%) e degli arrivi (+32,6%), il numero disia stato ancora inferiore ai livelli pre-pandemia (-36% rispetto al 2019). Le presenze straniere si limitano al 37% del totale, mentre nel 2019 erano la componente maggioritaria.