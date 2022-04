Itway, controllata 4Science cresce negli USA

Itway

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'IT, Cyber Security, AI e Big Data, ha comunicato che la propriaha deciso diper seguire da vicino i propri clienti già acquisiti e di sviluppare nuove opportunità nel territorio statunitense. 4Science opera nel mercato dei CRIS (Current Research Information Systems) e ha come clienti prestigiose università come l'Università di Kassel , la Sorbonne University di Abu Dhabi e l'Institute for Advanced Study di Princeton nel New Jersey. In quest'ottica, il mercato USA è estremante interessante in quanto ci sono poco meno di 2000 università, il target principale a cui 4Science si rivolge, senza contare il mercato dei beni culturali.Itway stima, prudenzialmente, che il solo mercato USA possa rappresentare per 4Sciencenell'arco dei prossimi tre anni con un Gross Margin (GM) di circa il 95%. Inoltre, in virtù del tasso di innovazione introdotto nei propri prodotti e del proprio personale altamente qualificato, 4Science hae potrà quindi usufruire di tutti i vantaggi previsti per le PMI Innovative come l'agevolazione sugli investimenti nel capitale, l'accesso al fondo di garanzia per le PMI e molti altri."Siamo molto soddisfatti della crescita e dei risultati ottenuti dalla controllata 4Science, considerando anche le difficoltà fronteggiate nel corso del 2021 - ha commentatodi Itway - 4Science, dopo avere acquisito nello scorso anno commesse di grande valore come il progetto peruviano del Concytec (valore 1,3 milioni di dollari), continua ad acquisire nuove commesse sempre più importanti e la decisione di aprire una sede negli USA va nella direzione di"."Abbiamo molto investito nei nostri prodotti e la crescita continua di 4Science confermata nell'anno appena concluso dimostra la nostra- ha aggiunto - A conferma di questo, l'ottenimento dello status di PMI Innovativa rappresenta un ulteriore riconoscimento per 4Science Siamo anche convinti che si aprano per 4Science grandi opportunità se teniamo conto degli investimenti che il PNRR prevede nel campo della digitalizzazione e conservazione dei beni culturali nell'arco dei prossimi mesi".