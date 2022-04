Maticmind effettua una terza acquisizione: rileva 100% di Tecnologie PM

(Teleborsa) -, gruppo italiano guidato da Carmine Saladino che opera come IT System integrator e vanta 1.200 dipendenti, 14 sedi in tutta Italia e ricavi pari a circa 350 milioni di euro. Tramite la sua, attiva nelle reti ultrabroadband in fibra ottica e 5G, ha, una PMI innovativa che sviluppa modelli di gestione smart in grado di efficientare il ciclo di vita di infrastrutture esistenti o in via di sviluppo.Tecnologie PM ènel settore dei, condotte senza impiego di macchine per perforazioni e sondaggi, ma con l’impiego di tecnologie IoT, software bi-tridimensionali, algoritmi di Intelligenza Artificiale.Un’operazioneper Maticmind, che darà modo alla sua controllata Fibermind di accrescere il proprio network, affacciandosi sua quello delle reti di telecomunicazione quali