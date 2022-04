MISE annuncia riforma proprietà intellettuale: via libera CdM

(Teleborsa) -, attraverso un disegno di legge approvato ieri al Consiglio dei ministri, che si inquadra all’interno del Piano strategico di riforma del sistema della proprietà industriale definito dallo scorso giugno. Alla realizzazione del piano sono statiL'obiettivo è quello di, che consenta ditecnologica e digitale delle imprese e dei centri di ricerca nazionali facilitando e valorizzando la conoscenza, l’uso e la diffusione del sistema di protezione di brevetti al fine die ildelle invenzioni dal mondo della ricerca a quello produttivo."Con l’approvazione di questo provvedimento si raggiunge un’altra importante tappa dell’azione del Governo e del Mise per promuovere la cultura dell’innovazione e degli strumenti a difesa dei diritti di proprietà industriale", ha affermato il ministro Giorgetti.Con questo interventofra i paesi europeinel rispondere all’impulso della Commissione europea a rivedere le norme sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza. Tra le novità introdotte una maggioredelle procedure amministrative dinanzi all'Uibm, la protezione temporanea di disegni e modelli nell'ambito delle fiere, la possibilità dibrevettuali riconoscendo la protezione fin dalla data di presentazione della domanda, il rafforzamento delsulle domande di brevetto utili per la difesa dello Stato nonchè un rafforzamento delladei prodotti rispetto a fenomeni imitativi.