Occupazione femminile supera la crisi. Riparte progetto "Women ONboarding" di UniCredit

Unicredit

(Teleborsa) - Arrivano segnali incoraggianti sul tema dell', anche se due anni di pandemia hanno inciso profondamente su questa relazione. L'analisi di Prometeia sull’imprenditoria femminile, infatti, evidenzia che due anni di pandemia hanno inciso profondamente sul mercato del lavoro e sull’imprenditoria femminile. Impiegate in settori più esposti al rischio sanitario durante la fase acuta dell’epidemia (ad es. sanità, servizi alla persona e commercio) e nei settori più colpiti dalla crisi economica (ad es. accoglienza, turismo e moda), le lavoratrici hanno subìto maggiormente il contraccolpo di chiusure e recessione.Dopo la brusca frenata del 2020, nel 2021è per tornata a crescere, toccando un, ma anche l’imprenditoria femminile ha dato segnali di ripresa, con un aumento dello 0,19% nel 2021 rispetto al 2019.Dal canto suotorna a supportare la capacità imprenditoriale delle donne e valorizzarne il talento e la leadership attraverso, un percorso di mentoring in cui 31 professioniste, scelte fra i membri degli Advisory Board Italy e Territoriali di UniCredit e tra le associate al Network femminile Gammadonna, fanno da mentor a donne selezionate fra imprenditrici di PMI clienti della banca.L’edizione 2022 di "Women ONboarding" è stata presentata nel corso di un evento digitale aperto da, Responsabile per l’Italia di UniCredit, seguito dal keynote speech di, Presidente e CEO Biagiotti Group, e dagli interventi di, Senior Economist Prometeia,, imprenditrice e scrittrice italiana, e, CEO Urbatex. Special Guest della giornata, campionessa olimpica nuoto. Le conclusioni sono state affidate ad, Responsabile Advisory Board & Territorial Plans di UniCredit."L'iniziativa che presentiamo oggi si inscrive nella più ampia strategia del Gruppo per tutelare tutte le diversità e favorire l'inclusione", ha dichiarato Niccolò Ubertalli, ricordando "i principi ESG sono fondamentali all’interno del nostro piano strategico UniCredit Unlocked e crediamo che la banca debba svolgere anche un ruolo sociale lavorando per costruire una società più equa e inclusiva".UniCredit ha infatti già raggiunto il target del 20% di donne nel senior management previsto al 2022 e ha come obiettivo il 30% entro il 2023. Il 40% del Group Executive Committee e il 46% del Cda è composto da donne e le nuove assunzioni femminili nel Gruppo sono pari al 58%.