PNRR, De Lise (Ungdcec): "Impossibile sfruttare risorse senza contributo commercialisti"

(Teleborsa) - Attraversiamo un momento storico particolare, in Italia arriverà il più grande finanziamento della storia e purtroppo ai tavoli politici non saranno seduti i commercialisti. Abbiamo scritto al ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, speriamo che la partecipazione della nostra categoria venga valutata: Così presidente Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, aprendo il cinquantanovesimo Congresso Nazionale di categoria, dal titolo "Il ruolo del dottore commercialista nella finanza d'impresa: vecchi e nuovi paradigmi", in programma al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. L'evento è organizzato da "La categoria - spiega De Lise - è alla vigilia di un importante appuntamento elettorale, auspichiamo che la prossima governance abbia il coraggio di costruire qualcosa di nuovo e di diverso," Il Pnrr vuole portare un forte cambiamento culturale. Questo è un piano legato alle performance, ci sono obiettivi da raggiungere per ottenere i fondi. Devo dire che l'Italia è a buon punto", evidenzia, dirigente dell'Ufficio di coordinamento e attuazione del Pnrr del Mef. Perché i commercialisti sono fuori dai tavoli politici? Da parte delle istituzioni credo che le porte siano sempre aperte, c'è la volontà di una rappresentanza valida e di qualità". Per, capo Divisione aggiunto e Direttore Centrale Grandi Contribuenti ed Internazionale Agenzia delle Entrate, "il ruolo del dottore commercialista ha avuto una forte evoluzione negli ultimi con una sempre maggiore penetrazione nelle realtà imprenditoriali. È per questo che oggi è necessario che ci sia la massima collaborazione tra i professionisti e l'Agenzia delle Entrate"., presidente Ugdcec Udine e del Comitato Organizzatore, ha rimarcato la presenza di "un migliaio di dottori commercialisti riuniti nel Nord Est in occasione del Congresso. Un numero rilevante, tanti colleghi insieme per discutere di finanza d'impresa, tema che pone il commercialista come anello di collegamento tra lo Stato e le imprese. L'obiettivo è permettere alle aziende di sviluppare progetti sostenibili legati alla transizione digitale ed ecologica".