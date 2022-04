Potere d'acquisto? Consumatori pessimisti nonostante dati Istat

(Teleborsa) -ha reso noto oggi che, nel 2021, ildelle famiglie consumatrici è aumentato del 3,8% rispetto al 2020, lafinali del 7% ed il. Dati che le associazioni dei consumatori contestano fortemente, soprattutto quello sul potere d'acquisto che, anzi, sarebbe sceso per effetto dell'inflazione., sostiene, presidente dell', aggiungendo "già nel quarto trimestre 2021 il potere d'acquisto è salito solo dello 0,1% rispetto al terzo trimestre 2021, quando la variazione congiunturale precedente era stata dell'1,4%".arrivando a marzo al 6,7% dal 3,9% di dicembre e che lo stesso Governo prevede un'impennata del deflatore dei consumi delle famiglie dall'1,7% del 2021 al 5,8% del 2022 - sottolinea Dona- è evidente chespecie considerato che le retribuzioni e le pensioni, tanto per cambiare, non saranno adeguate all'aumento del costo della vita".Ancheprende le distanze dai dati dell'Istat. "La crescita dei consumi registrata nel 2021 si scontra con un– spiega il presidente Carlo Rienzi – Questo haper sostenere spese e consumi, un segnale non certo positivo che dimostra lo stato di difficoltà in cui versano milioni di nuclei".In più il presidente del Codacons avverte che "i dati su consumi, reddito e potere d’acquisto dei cittadini sono tuttavia destinati ad, come conseguenza, emergenze che stanno impoverendo le famiglie italiane e che avranno inevitabili effetti negativi su tutti i dati economici nazionali".