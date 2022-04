Si muove in territorio positivo il comparto beni industriali a Milano (+1,78%)

settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

FTSE Italia Industrial Goods & Services

Atlantia

mid-cap

Salcef Group

ENAV

Danieli

Ftse SmallCap

Borgosesia

CIR

Beghelli

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che sorpassa l'in lieve salita, con un guadagno di 3 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 977.Intanto ilguadagna l'1,78%, dopo un inizio di giornata a 38.043.Tra ledi Piazza Affari del comparto beni industriali, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 10,50%.Tra leitaliane, scambia in profit, che lievita dell'1,75%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,62%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,75%.Tra le azioni del, ottima performance per, che scambia in rialzo del 5,56%.avanza del 2,16%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,44%.