TTG 2022, Turismo: il viaggio ora è "unbound"

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) -"senza vincoli" alche, in contemporanea con lae il, si aprirà dal 12 al 14 ottobre prossimi nel quartiere fieristico di Rimini. "" è la parola chiave di questa edizione delle tre manifestazioni di, che riassume lacontemporanea dell’industry del viaggio e dell’ospitalità: il turismo vuole svincolarsi dalle restrizioni, da stereotipi di mercato, dalle convenzioni, per aprirsi all’inatteso.Al TTG, punto di partenza di questa esplorazione si conferma l’Italia: come prodotto turistico di punta per i buyer esteri e comeper le destinazioni internazionali che si promuovono a Rimini. Completato dai servizi per l’incoming, per il turismo balneare, passando per gli arredi e le forniture per l’hôtellerie, TTG con SIA e SUN è il più importante marketplace italiano del turismo., aggregazioni di prodotto, tour operator dell’incoming, operatori del turismo enogastronomico, culturale ed esperienziale: tra i, la cui superficie complessiva verrà aumentata, i buyer esteri troveranno l’intera offerta delle destinazioni nazionali. Nei padiglioni THE WORLD, torneranno le destinazioni internazionali che scelgono di promuoversi sul mercato domesticoitaliano.è la sezione storica di TTG dove tour operator, crocieristica, compagnie aeree, assieme a fornitori di tecnologie e servizi, portano in fiera a Rimini le nuove strategie commerciali e le novità di prodotto. Mentre l’area TTG NEXT è quella dedicata alle start up e aziende innovative del turismo, che lavorano alla digitalizzazione della filiera.Il palinsesto degli eventi di TTG SIA e SUN svilupperà su(Main Arena, Italy Arena, Global Village Arena e BeActive Arena) il tema "". Visualizzato come una sfera pulsante, che rifiuta la staticità e riflette il paesaggio che la circonda, il tema delsarà il filo conduttore di talk show, workshop e incontri di formazione che indicano le prospettive e scenari globali dei diversi turismi con case history d’impresa,con le presentazioni di titoli di editoria di viaggio con scrittori e blogger, designer, innovatori. Allargare i confini, svincolare il tempo del viaggio, aprirsi a nuovi concetti di viaggio e la ricerca di nuovi stimoli sono le declinazioni secondo cui l’industry si ridisegna "senza vincoli". A questo palinsesto si aggiungono i focus di diversi progetti ed eventi speciali e quelli di espositori e stakeholder delle tre manifestazioni.Donne e uomini dell’industria del turismo italiano che, più di altri, durante l’anno, hanno saputo distinguersi e lasciare il segno, saranno i protagonisti del premio Personaggio dell’anno TTG2022, istituito dal magazine TTG Italia. TTG, però, non significa solo la tre giorni in presenza in fiera a Rimini, seguita dall’agenda digitale il 17 e 18 ottobre (solo per gli espositori italiani presenti con uno stand). Con TTGi contenuti divulgati durante l’evento a Rimini diventano moduli formativi per le destinazioni, i territori, i club di prodotto, durante tutto l’anno. TTG, infatti, mette in rete l’intera community del prodotto turistico italiano per posizionarsi sui mercati esteri con incontri tra buyers e sellers sui territori; roadshow per presentare le destinazioni straniere a buyers italiani; o infine eventi formativi per divulgare la