Università, via libera a iscrizione a due corsi: era vietato da una legge del 1933

(Teleborsa) - E' stato approvato quasi all'unanimità il disegno di legge che introduce la possibilità di. Il provvedimento, approvato alla Camera ad ottobre, ha ricevuto ilcon 178 voti favorevoli, 5 contrari e 4 astensioni.Ildi frequentare due corsi di laurea in contemporanea, prima ancora della nascita della Costituzione che è del 1948 e della Repubblica Italiana che risale al 1946."L'approvazione di questo provvedimento rappresenta un grande risultato che consente al nostro Paese di fare un passo in avanti nella formazione universitaria, in linea con il contesto internazionale", ha affermato la Ministra dell’Università, aggiungendo "garantiamo così ai giovani di poter avere anche questa opzione".La legge approvata consente ora di(laurea magistrale o master) anche insuperiori ad ordinamento speciale o anche a, di primo o secondo livello, presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Restainvece l’iscrizione contemporanea a due corsi di laurea appartenenti alla stessa classe o a corsi diil ministro dell'Università e della Ricerca, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui), del Consiglio universitario nazionale (Cun) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (Cnsu), adotterà un, tenendo in considerazione anche i corsi che richiedono la frequenza obbligatoria.