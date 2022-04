Wall Street in rosso con Fed più hawkish

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta in ribasso dopo che i verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve hanno mostrato che il rialzo dei tassi di marzo è stato un avvio prudente, di una manovra restrittiva che con ogni probabilità subirà un'accelerazione.Illima lo 0,42%; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che archivia la seduta a 4.481 punti, in calo dello 0,97%. Depresso il(-2,17%); sulla stessa tendenza, in rosso l'(-1,31%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,00%),(+1,55%) e(+1,39%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,63%),(-2,55%) e(-2,11%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,67%),(+2,63%),(+2,32%) e(+2,20%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,41%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,66%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,13%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,98%.Tra i(+4,00%),(+3,14%),(+3,01%) e(+2,63%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -6,56%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,88%.Scende, con un ribasso del 5,26%.Crolla, con una flessione del 4,86%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 200K unità; preced. 202K unità)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,1%).