Bankitalia, Signorini: "PIL stagnante nel 1° trimestre su impatto Ucraina"

(Teleborsa) -, a causa dello scoppio dellae della forte. Lo ha confermato, Direttore Generale della Banca d’Italia, nel suo discorso al XXV Congresso Nazionale delle Fondazioni di origine bancaria e delle Casse di Risparmio."Il panorama economico risente delseguito all’invasione russa dell’Ucraina", spiega Signorini, aggiungendo che "l’attività, che l’anno scorso era cresciuta vivacemente, ha perso vigore" ve "". In questo quadronel primo trimestre ed un’inflazione in accelerazione ail 7,5% a marzo "il valore più elevato dall’avvio dell’Unione economica e monetaria".a si stima unaed un aumento dell''inflazione a marzo al 7% il "livello più alto dal 1991"."Nelo - afferma il Direttore di Bankitalia -e dalle sue conseguenze sui rapporti economici e politici a livello internazionale"."Pur riconoscendo lain un momento come questo, il Bollettino economico in uscita ipotizza, da una rapida risoluzione del conflitto fino a un suo protrarsi per parecchi mesi, accompagnato – nell’ipotesi più severa – da un taglio totale delle forniture di metano dalla Russia fino alla fine dell’anno", spiega Signorini, indicando che "in quest’ultimo caso – cioè nello scenario più severo – una diminuzione del PIL tra quest’anno e l’inizio del 2023"."Gli effetti del conflitto in Ucraina - ricorda il responsabile di Palazzo Koch - si sono manifestati in uncausa dell’elevata inflazione e dela medio e lungo termine, connesso con la graduale adozione di politiche monetarie meno accomodanti da parte delle principali banche centrali."Ledel conflitto si sono estese anche aLe sanzioni hanno comportato la disconnessione di alcune banche russe dal sistema di messaggistica interbancaria SWIFT", sottolinea Sigmnorin9i, aggiungendo che "un altro rischio è; questo rischio viene al momento giudicato relativamentecontenuto, anche per i vincoli tecnici che ostacolano l’impiego di simili strumenti per condurre transazioni su larga scala".Guardando agi scambi commerciali con la Russia, il Direttore di Bankitalia ricorda che "il, non tanto per il loro volume (il 3,7 per cento del totale), quanto per il fatto che esse sono. Dalla Russia proviene più di un quinto delle importazioni italiane di materie prime energetiche; per il gas naturale la quota supera il 45 per cento; è di poco inferiore al 10 per cento per il petrolio greggio".Guardando infine alle, il Direttore conferma che "nel corso del 2021 la condizione delle banche italiane è complessivamente migliorata nel corso del 2021. La redditività è tornata su livelli comparabili con quelli precedenti alla crisi pandemica" e "la qualità del credito è infatti nettamente migliorata nel 2021, grazie alla congiuntura più favorevole". "L’avvio della guerra ha determinato una forte riduzione dei valori di mercato delle azioni delle banche", spiega Signorini aggiungendo chee quindi le autorità di vigilanza "rimangono pronte a intervenire se la situazione lo richiederà".