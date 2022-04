BEI, appoggio all’Ucraina e investimenti in Ue da 791 milioni di euro in rinnovabili, sanità e idrico

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione della(BEI) ha approvato ieri nuovi investimenti pari anei settori delle, accanto all’appoggio accordato allo. Il Presidente della BEIha inoltre confermato che la Banca ha integralmente erogato l’importo di 668 milioni di euro a titolo della Risposta solidale di emergenza della BEI all’Ucraina, ed ha accolto con favore l'approvazione dell’Unione europea della garanzia di InvestEU volta a potenziare i finanziamenti della BEI all'energia pulita, istruzione, al miglioramento della connessione internet, alle infrastrutture idriche e delle acque reflue.“Lasta conducendo una guerra spietata e illegale in, perpetrando atrocità nei confronti di civili innocenti. Non possiamo permetterci che il sentimento di orrore che questo suscita ci paralizzi. Dobbiamo invece continuare a lavorare instancabilmente per affiancare ancora di più l’Ucraina e i paesi confinanti che accolgono milioni di rifugiati. Abbiamo già erogato 668 milioni di euro all’Ucraina, e altri ne seguiranno”, ha affermato Werner Hoyer, Presidente della Banca europea per gli investimenti. “Oggi il Consiglio di amministrazione della BEI ha anche approvatodel valore di 791 milioni di euro per accelerare gli investimenti nei settori delle energie rinnovabili, sanità e idrico e migliorare i servizi e le opportunità nelle città e nelle regioni rurali di tutta Europa. Questi investimenti aiuteranno l’Europa a raccogliere le sfide di ordine sociale, economico e di sicurezza che derivano dalla guerra in Ucraina.” ha aggiunto il Presidente Hoyer.Il Consiglio di amministrazione della BEI ha approvato oggi nuovi finanziamenti del valore didiretti ad ampliare la produzione di energia rinnovabile neie a migliorare la distribuzione e la sicurezza idrica a favore di 2,5 milioni di persone che vivono in. Il sostegno agli investimenti nel settore idrico su ampia scala in Vallonia è finalizzato ad ammodernare il sistema di approvvigionamento dell’acqua potabile, rafforzare la resilienza nei confronti del clima in evoluzione, ridurre i consumi energetici e ad aumentare l'impiego delle energie rinnovabili nel campo dell'approvvigionamento e del trattamento idrico.La BEI ha inoltre convenuto di finanziare investimenti perdestinati a migliorare i servizi e le strutture comunali ine di sostenere gli investimenti agricoli in. L’appoggio della BEI a nuovi investimenti a Zielona Góra, nella Polonia occidentale, potenzierà i trasporti urbani, le strutture scolastiche e sportive e ridurrà i consumi energetici. In Andalusia, nella Spagna meridionale, gli investimenti della BEI favoriranno l’ammodernamento dell'agricoltura, il miglioramento della biodiversità e l’adozione di una migliore gestione delle risorse idriche in 12 000 aziende agricole, la connessione delle regioni rurali alla banda larga ad alta velocità e un migliore accesso ai finanziamenti da parte delle imprese locali.L'assistenza sanitaria pubblica della, nel nord della Spagna, subirà una trasformazione grazie alle risorse della BEI che andranno all'ammodernamento di due ospedali universitari a Pontevedra e a Ferrol. I fondi – pari a– consentiranno di migliorare le cure ospedaliere, aumentare la capacità delle strutture e A ridurre il rischio di infezione negli ospedali che attualmente forniscono assistenza a 1.000 pazienti.Il Consiglio di amministrazione ha dato il via libera al sostegno della BEI alla costruzione di unper le telecomunicazioni, lungo 1.122 km, tra la Spagna, la Francia e l'Italia con 15 milioni di euro. Questa opera aumenterà la connettività ad alta capacità e a bassa latenza, migliorando anche i collegamenti con l'America Latina, l'Africa e il Medio Oriente.Il Presidente Hoyer ha confermato che la nuova iniziativaè ormai operativa dopo l’approvazione - il 1° aprile scorso da parte del suo stesso Comitato per gli investimenti - della garanzia dell’Unione europea a favore della BEI dell’importo pari a 1,9 miliardi di euro. Ciò rafforzerà il sostegno della BEI a favore di investimenti nelle, in ambito sociale e nello sviluppo delle competenze, insieme a quelli dedicati all'energia pulita, istruzione, al miglioramento delle connessioni internet e alle infrastrutture idriche e delle acque reflue. I finanziamenti, che si avvarranno della garanzia dell'UE, affiancheranno gli investimenti in tutta l'UE, tra cui in Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo e Spagna.Il programma InvestEU offre all'UE la possibilità di erogare finanziamenti cruciali nel lungo periodo in aiuto a una, contribuendo allo smobilizzo di investimenti privati per la realizzazione delle priorità politiche dell'UE, come il Green Deal europeo e la transizione digitale.