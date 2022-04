Brioschi, CdA approva bilancio e convoca assemblea

Brioschi

(Teleborsa) - Il CdA diha approvato il bilancio d'esercizio 2021 che evidenziain riduzione di circa 1,1 milioni di euro passando da 14,1 milioni di euro al 31 dicembre 2020 a 13 milioni di euro al 31 dicembre 2021. La riduzione dei ricavi derivanti dallecessioni di immobili merce (1,8 milioni di euro) - spiega la società nella nota dei conti - è stata solo parzialmente compensata dall’incremento dei ricavi del settore Energia (0,8 milioni di euro).Ilconsolidato al 31 dicembre 2021 è negativo di 2,1 milioni di euro rispetto a 1,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020.Il, negativo di 7,7 milioni di euro, riflette componenti positive registrate direttamente nel patrimonio pari a 2,1 milioni di euro relative alla valutazione degli strumenti derivati di copertura.Laal 31 dicembre 2021 è pari a 221,3 milioni di euro rispetto a 177,6 milioni di euro al 31 dicembre 2020. L’incremento è principalmente riconducibile al finanziamento dei costi di edificazione degli immobili “U1” e “U3” a Milanofiori Nord (43,2 milioni di euro).Il consiglio di amministrazione ha inoltre deliberato di convocare l’assemblea degli azionisti il giorno 19 maggio 2022 per discutere e deliberare sul bilancio al 31 dicembre 2021 e sulla destinazione del risultato di esercizio, sulla risoluzione anticipata consensuale dell’incarico di revisione attribuito a PricewaterhouseCooper e, conseguentemente sulla nomina di un nuovo revisore legale, sulle politiche di remunerazione e sui compensi corrisposti nel 2021 mentre, in sede straordinaria, su alcune lievi modifiche statutarie per tenere conto delle norma in vigore sulle c.d. “quote di genere”.