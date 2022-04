Chiusura in positivo per la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

sanitario

energia

beni di consumo per l'ufficio

telecomunicazioni

Merck

Walgreens Boots Alliance

Chevron

Home Depot

Visa

Goldman Sachs

DOW

IBM

Costco Wholesale

O'Reilly Automotive

Idexx Laboratories

Moderna

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

JD.com

Baidu

Lucid

(Teleborsa) -frazionale suldello 0,25%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.500 punti. In moderato rialzo il(+0,23%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,39%). Gli indici americani hanno quindi, dopo aver aperto in rosso su timori per un'azione troppo aggressiva da parte della FED per contrastare l'inflazione galoppante.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,85%),(+1,36%) e(+1,18%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -0,73%.del Dow Jones,(+2,18%),(+1,81%),(+1,38%) e(+1,35%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,26%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,67%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,68%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.(+3,98%),(+3,66%),(+3,05%) e(+2,83%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,45%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,34%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,06%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,91%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,1%).