Intesa Sanpaolo ferma investimenti e finanziamenti a controparti russe

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Fin dall'inizio della guerra in Ucraina,ha attivato una unità di crisi dedicata al presidio delle attività in Russia e ha deciso di, senza perfezionare alcun nuovo finanziamento con controparti dei due paesi. "Basandosi su principi di massima prudenza, tutte le attività di business con controparti russe e bielorusse, comprese quelle della controllata del gruppo in Russia (Banca Intesa Russia) sono state sottoposte ad un processo rafforzato di monitoraggio e analisi", ha fatto sapere un portavoce del gruppo bancario."Sin dall'inizio della crisi ed indipendentemente dai regimi sanzionatori applicabili, Intesa Sanpaolo non ha perfezionato alcun nuovo finanziamento con controparti russe e bielorusse e ha- ha continuato - La presenza locale del gruppo Intesa Sanpaolo in Russia è in fase di revisione strategica, come già in precedenza comunicato"."Le azioni adottate si aggiungono ai processi ordinari volti a garantire il rigoroso rispetto da parte del gruppo Intesa Sanpaolo didisposti dalle Autorità competenti", ha concluso.