Italo dà il via alla nuova campagna pubblicitaria sulle note dei Queen

(Teleborsa) - La magia di un viaggio in Italia, delle sue bellezze, viste dal finestrino di un treno. Parte così la nuova campagna pubblicitaria di, con spot televisivi che vedono il treno rosso fiammante sfrecciare fra, accanto a monumenti come il Colosseo, il Duomo ed il Ponte di Rialto sulle note del brano. Il tutto accompagnato da, per mettere in risalto l, che da sempre si contraddistingue per il suo impegno sostenibile a favore dell’ambiente.Un modo per festeggiare un importante, il prossimo 28b aprile 2'022, e per anticipare il, quella della ripartenza e di un’estate a forte vocazione turistica.Per gli spot televisivi la società si è affidata all’agenzia, con la direzione creativa di, regia di, mentre la produzione è die la post-produzione di. L'approdo in tv degli spot è solo il primo passo, questo concept infatti sarà successivamente declinato su altri canali: maxi spazi digitali, affissioni radio e social network.“Siamo orgogliosi di come abbiamo affrontato questi ultimi due anni, rilanciando sempre la nostra offerta con nuovi servizi, nonostante la grande instabilità", afferma, Chief Commercial Officer di Italo, aggiungendo "ora vogliamo ripartire con un pizzico di magia, come recita il nostro nuovo spot”.