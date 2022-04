L'indice dei titoli bancari in Italia è effervescente (+2,99%), seduta effervescente per Banco BPM

comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Brillante l'andamento del. Un movimento che non sorprende dopo l'ottima partenza dell', che rimbalza di 2 punti rispetto alla chiusura della vigilia. Intanto ilè molto positivo e viaggia a quota 8.492,3, dopo un esordio a 8.387,8.Tra le azioni più importanti dell'indice bancario di Milano, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 13,27%.Denaro su, che registra un rialzo del 3,05%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,53%.Tra leitaliane, ottima performance per, che scambia in rialzo del 5,70%.Buona performance per, che cresce del 2,23%.Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,19%.Tra i titoli adel comparto bancario, modesto guadagno per, che avanza di poco a +1,48%.