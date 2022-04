Piazza Affari rimbalza, focus su Banco BPM e Atlantia

Banco BPM

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Sulla Borsa di Milano il focus degli investitori è sulle due partite calde di questi giorni. Da un lato, che strappa dopo che ha messo le mani suldella banca milanese, e dall'altro, che continua a guadagnare terreno sulle indiscrezioni che vorrebbero Edizione e Blackstone pronte aa cavallo di Pasqua. I riflessi del risiko bancario hanno effetti anche su(che ha Banco BPM come suo principale azionista e partner strategico), il cui titolo vola nella seduta odierna.Dal puntoo di vista macroeconomico, l'Istat stima per febbraio 2022 una crescita congiunturale per le. A livello merceologico, la crescita congiunturale dell'ultimo mese riguarda però esclusivamente i beni non alimentari.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,086. L'è sostanzialmente stabile su 1.931,6 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 96,61 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +166 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,34%.in luce, con un ampio progresso dell'1,27%, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1%, e ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,25%.Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,77% sul, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via martedì scorso; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che avanza a 26.980 punti.Buona la prestazione del(+1,09%); sulla stessa tendenza, in rialzo il(+0,83%).Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 13,02%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 3,89%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 3,48%.Decolla, con un importante progresso del 3,05%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,28%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,09%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,86%.di Milano,(+6,83%),(+5,70%),(+2,57%) e(+2,49%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,31%.In apnea, che arretra del 2,54%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,97%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,54%.Tra lepiù importanti:01:50: Partite correnti (atteso 1.436,8 Mld ¥; preced. -1.188,7 Mld ¥)10:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 8,3%)10:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. -0,6%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 2,1%; preced. 1,1%)02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 8,7%; preced. 8,8%).