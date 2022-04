REVO, Equita avvia copertura con "Buy" e TP a 12 euro

Equita

(Teleborsa) -hasul titolo, SPAC promossa da Alberto Minali e Claudio Costamagna e che a fine 2021 ha perfezionato l'acquisizione di Elba Assicurazioni, compagnia di assicurazione attiva prevalentemente nel segmento delle cauzioni. Ilè stato fissato a 12 euro per azione, mentre ilsul titolo è "Buy". REVO è l'unico operatore italiano focalizzato nel business delle specialty lines e dei rischi parametrici per le PMI; a fine marzo ha presentato il Piano Industriale "REVO 2022-2025: verso il futuro!".Gli analisti credono che la società, quotata su Euronext Growth Milan, possa fornire unalla luce di un favorevole posizionamento competitivo, del supporto delle dinamiche di mercato di supporto, di un modello di business innovativo all'interno dell'arena assicurativa italiana (non vincolato da problemi legacy,) e grazie al solido terreno creato dall'acquisizione di ELBA Assicurazioni.Equita evidenzia nella ricerca alcuni elementi a supporto del suo giudizio positivo. Il primo citato è l', considerato che i grandi assicuratori generalisti sono spesso incapaci/non interessati a coprire adeguatamente il segmento delle PMI e si assiste a una progressiva riduzione delle operazioni del mercato di Lloyd's a seguito della Brexit, con REVO che potrebbe trovare ampio spazio e affermarsi come player di riferimento.Inoltre, il modello di business viene giudicato come innovativo, fortemente orientato all'eccellenza tecnica e ampiamente sfruttato sull', anche attraverso la piattaforma proprietaria OverX. La redditività è basata sulla performance tecnica, in quanto il risultato dell'investimento non sarà un fattore trainante della crescita dei profitti di REVO. Ile fortemente impegnato per il successo dell'iniziativa (anche se recentemente Claudio Costamagna si è dimesso da presidente e membro del CdA). Infine, ilentro fine anno può attirare l'interesse di più investitori e supportare sia il prezzo del titolo che la liquidità.