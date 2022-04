Vaccino: quarta dose a over80, ospiti Rsa e fragili tra 60-79 anni

(Teleborsa) - Laanti-Covid è previsto per le persone che abbiano compiuto o superato gli, per gli ospiti delle Rsa e per coloro i quali siano inseriti nelle categorie a rischio e abbiano un'età compresa tra i 60 e i 79 anni. Lo comunica il ministero della Salute. Conseguentemente al pronunciamento disulla seconda dose di richiamo del vaccino anti Covid-19 (secondo booster), e alla riunione della Commissione tecnico scientifica di AIFA, una nota di Ministero della Salute, AIFA, ISS e CSS, indica le modalità di somministrazione."Al momento, l'indicazione" sulla quarta dose vaccinale anti-Covidche hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2 successivamente alla somministrazione della prima dose di richiamo", precisa la circolare del ministero della Salute 'Indicazioni sulla somministrazione dellaSonoi nuovi contagi (ieri 69.596) da coronavirus registrati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore, a fronte di poco più ditamponi con il tasso di positività al(in leggera crescita rispetto a ieri, 14,8%). Le vittime sonoQuesti i numeri del bollettino diffuso oggi, come ogni giorno, dal Ministero della Salute.L'ipotesi di togliere la mascherina al chiuso a partire da maggio. Ne potremo fare a meno solo nel momento in cui vedremo un calo sostanziale dei casi". Lo ha detto all'Ansa Guido Rasi, già direttore esecutivo dell'Agenzia europea dei medicinali, a margine del 14/mo Forum Pharma organizzato a Roma dalla Società Italiana di Farmacologia (Sif)