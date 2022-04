Contrastato il Mercato americano, scende il Nasdaq

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,4%, mentre, al contrario, cede alle vendite l', che chiude a 4.488 punti.Variazioni negative per il(-1,41%); con analoga direzione, in frazionale calo l'(-0,47%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,76%),(+1,01%) e(+0,58%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,43%),(-0,97%) e(-0,74%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,83%),(+2,34%),(+1,86%) e(+1,74%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,56%.Tentenna, che cede l'1,46%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,49%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,32%.(+5,11%),(+2,72%),(+2,36%) e(+2,15%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,15%.Scende, con un ribasso del 4,50%.Crolla, con una flessione del 3,82%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,36%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,4%; preced. 7,9%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,1%; preced. 0,8%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,1%; preced. 0,8%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,5%; preced. 10%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 2,42 Mln barili)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 17,6%)14:30: Vendite dettaglio (atteso 0,5%; preced. 0,3%).