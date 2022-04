Advent acquisisce l'italiana IRCA da Carlyle

(Teleborsa) -, uno dei maggiori investitori globali di private equity, ha, azienda italiana leader nella produzione di ingredienti specializzati per pasticceria, panificazione e gelateria dalla società d'investimento globale. I termini della transazione non sono stati resi noti. Carlyle aveva investito in IRCA nel giugno 2017 attraverso Carlyle Europe Partners IV (CEP IV), un fondo di buyout europeo focalizzato sul segmento upper mid-market. La società d'investimento ha supportato la crescita di IRCA nell'espansione geografica (in particolare negli Stati Uniti), proseguendo con l'M&A (compresa l'acquisizione di Dobla), nel rafforzamento del management e della struttura organizzativa."Riteniamo che IRCA offra una proposizione vincente in un- ha commentato Francesco Casiraghi, Managing Director di Advent - Il track record di crescita sostenuto da IRCA deriva dalla sua costante attenzione e comprensione dei bisogni dei clienti, dalla sua capacità innovativa e dalla tipica eccellenza italiana nel creare ingredienti alimentari di alta qualità".Vitale e Morgan Stanley hanno agito comefinanziari di Advent, mentre BonelliErede come advisor legale. BNP Paribas e Rothschild & Co hanno agito come advisor finanziari di Carlyle, mentre Latham & Watkins come advisor legale. La transazione, che è soggetta alle consuete approvazioni regolamentari, dovrebbedel 2022.