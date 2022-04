Agenzia Demanio, firmato accordo con Dipartimento Casa Italia per interventi su immobili pubblici strategici

(Teleborsa) - Ildella Presidenza del Consiglio dei ministri e l’hanno sottoscritto unper l’attuazione di iniziative per la prevenzione e la riduzione del rischio sismico su immobili di interesse strategico. L’Accordo prevede di realizzare attività dio interventi die die, laddove indispensabili, interventi di efficientamento energetico. L’elenco degli immobili di proprietà dello Stato è individuato d’intesa tra il Dipartimento Casa Italia e l’Agenzia del Demanio, con apposite convenzioni.Nell’ambito della collaborazione, l’Agenzia si impegna ad assicurare la progettazione degli interventi attraverso la Struttura per la Progettazione di beni e edifici pubblici, nuovodell’Agenzia del Demanio ora pienamente operativo, che sviluppa progettualità secondo i più elevati standard qualitativi in termini di innovazione tecnologica, efficientamento energetico e sostenibilità ambientale. L’Agenzia, svolgerà anche le funzioni diper l’acquisizione dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla conoscenza degli edifici in termini di analisi di vulnerabilità sismica con le connesse indagini strumentali, la diagnosi energetica e realizzazione dei modelli digitali da ottenere attraverso le tecnologie di(BIM), la progettazione di fattibilità tecnico ed economica (PFTE) atta a garantire il miglioramento o l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico, l’acquisizione dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati sia alla progettazione definitiva ed esecutiva sia all’esecuzione degli interventi di adeguamento e miglioramento antisismico e, ove strettamente connessi con questi ultimi, di efficientamento energetico.L’Agenzia assicurerà, poi, le attività tecniche e operative relative alle funzioni difornendo al Dipartimento le risultanze delle attività svolte e le informazioni sullo stato di avanzamento delle indagini, delle progettazioni e degli interventi. Il Dipartimento Casa Italia si impegna a finanziare con proprie risorse gli interventi individuati d’intesa nonché ad assicurare il coordinamento con ilper garantire un utilizzo efficiente delle risorse pubbliche, evitando sovrapposizioni con altri programmi di spesa. Il Dipartimento Casa Italia e l’Agenzia cureranno, infine, il monitoraggio dell’attuazione del programma finanziato, dandone piena divulgazione, in un’ottica di. La collaborazione tra il Dipartimento Casa Italia e l’Agenzia del Demanio consentirà di potenziare le iniziative di riqualificazione degli immobili di proprietà dello Stato, contribuendo al rilancio degli investimenti pubblici e alla realizzazione del