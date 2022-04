Assaeroporti, Borgomeo: "Governo sostenga transizione green degli scali"

(Teleborsa) - Dopo una nuova battuta d'arresto determinata dalla variante Omicron, il traffico aereo è in ripresa. I dati di febbraio mostrano un netto aumento del traffico passeggeri (+411,9% ) e dei movimenti (+166%) rispetto al 2021 anche se non si è ancora ai livelli pre-pandemia. Rispetto al 2019 si registra, infatti, un -38,3% del traffico passeggeri e -26,8% dei movimenti. Questo lo scenario tracciato dalsul quale pesa, tuttavia, lo scoppio del conflitto in Ucraina."Pensavamo si potesse raggiungere il livello del traffico del 2019 tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Alla luce della crisi in Ucraina, dobbiamo probabilmente spostare un po' in avanti, almeno di un anno, questo traguardo. La ripresa è a due velocità. Il traffico nazionale ha avuto un recupero piuttosto forte con punte interessantissime nelle isole e nel sud Italia, un aeroporto siciliano nei mesi scorsi ha raggiunto addirittura superato i dati del 2019. Il traffico internazionale ha, invece, risentito fortemente delle limitazioni connesse all'emergenza sanitaria e la rimozione dei vincoli lo sta facendo ripartire in maniera abbastanza interessante. Possiamo, quindi, esprimere un cauto ottimismo per la ripresa"."Effettivamente si tratta di un dato molto interessante. Si sommano due elementi: il primo è un trend di continua crescita del cargo nei nostri aeroporti al quale si è paradossalmente aggiunta, come fattore di accelerazione, la crisi pandemica. Sono, infatti, aumentare molto le merci trasportate via cargo connesse all'emergenza come presidi sanitari e farmaci. La pandemia ha, inoltre, determinato una crescita dell'e-commerce. Tale forte aumento dei volumi in alcuni scali italiani sta diventando un fenomeno molto importante che ha cominciato ad allineare tali aeroporti alle dimensioni dei principali scali europei: Malpensa, ad esempio, da solo fa il 70% dei volumi cargo del nostro Paese. Si tratta di una novità che può indurre, finalmente, il nostro Paese a ragionare un po' meglio di logistica. La logistica nel nostro Paese ha avuto un'attenzione residuale nelle politiche di sviluppo, in altri Paesi è stata invece decisiva, basti pensare all'Olanda e alla Germania. Ci auguriamo, dunque, che questa novità costringa a ragionare meglio di logistica perché si tratta di una grande opportunità per il nostro Paese"."Accanto a tale dato va aggiunto che per ogni milione di passeggeri che transitano in un aeroporto possiamo valutare tra i 500 e i 750 addetti in attività indotte direttamente dal sistema aeroportuale. La seconda riflessione è che c'è un impatto molto forte del trasporto aereo sul turismo. Bisogna sottolineare, infine, che l'opinione pubblica e la politica non hanno piena consapevolezza di quanto gli aeroporti contino nello sviluppo dei territori. Gli aeroporti hanno un potere enorme di rendere più forti i territori nei loro percorsi di sviluppo"."Indubbiamente il sistema aeroportuale è chiamato a continue innovazioni e a continui piani di investimento. Non dimentichiamo che c'è una concorrenza globale degli scali aeroportuali e dobbiamo misurarci con gli scali europei. In questa fase c'è un'attenzione particolare ai processi di digitalizzazione e soprattutto alla sostenibilità che per il trasporto aereo significa due cose: una serie di interventi, che sono già in corso in tutti gli scali ma che vanno accelerati, per ridurre le emissioni di anidride carbonica e in generale per azzerare qualunque impatto ambientale. Il secondo grande capitolo è quello, più complicato e più difficile ma decisivo, dei carburanti. È un processo molto lungo, si stanno facendo grandi sforzi che vanno accelerati per arrivare alla piena sostenibilità del trasporto aereo"."Qui la risposta è molto semplice e anche un po' amara: assolutamente no. Anzi noi denunciamo da tempo, e continueremo a farlo con serenità ma con ostinazione, che consideriamo contraddittoria la politica dell'Unione europea e del governo italiano rispetto al sistema aeroportuale e al trasporto aereo in generale. Da una parte ci si sfida, giustamente, a raggiungere più alti livelli di sostenibilità, ed è uno sforzo che gli aeroporti stanno facendo. Dall'altra, però, si nega qualsiasi sostegno ai programmi di investimento necessari. Un settore che con la pandemia ha subito un colpo così duro non è in grado di sostenere con l'autofinanziamento i necessari programmi di investimenti green. Noi insistiamo che, come per altri settori, bisogna rivedere l'impostazione e prevedere dei fondi che sostengano gli aeroporti che investano in programmi green".