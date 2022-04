Auditel innova per tenere il passo con la complessità del mercato: dalla Total Audience al CUSV

(Teleborsa) - Il debutto della Total Audience, la riorganizzazione dell’Ascolto ed il lancio del Codice Univoco degli Spot Video: queste leannunciate dal, nell’annuale Relazione al Parlamento tenutasi questa mattina nella Sala Zuccari del Senato. La relazione, dal titolo "Mercato globalizzato e transizione digitale: le nuove sfide per la TV e per Auditel" contiene un'analisi del, che appare sempreed al centro di unain USA e UE.La- sottolinea il rapporto - è il palcoscenico globale dellache muovono alla conquista dell’Europa e dell’Asia e, pur di acquisire quote rilevanti di abbonati, adottano politiche sempre più competitive. Questo ha innescatofra i campioni nazionali della TV commerciale, anche se parallelamente prosegue la competizione fra soggetti che agiscono sullo stesso mercato.In questo scenario sempre più complesso, acquista, perciò, ancora più importanza e rilievo il contributo che i sistemi di misurazione possono dare per promuovere la trasparenza e la concorrenza. Assieme al, un modello di governance a partecipazione diffusa e a controllo incrociato adottato da Auditel, arriva il nuovo, che consente di monitorare, assieme ai 45 milioni di apparecchi TV presenti nelle case degli italiani, circa 75 milioni nuovi schermi connessi, attraverso tecnologie e metodologie innovative, in casa o in mobilità, live e on demand.Complemento essenziale della Total Audience, sul versante pubblicitario, è il, che identifica un preciso spot video fruito su tutte le piattaforme e su tutti i device. Gli investitori pubblicitari dispongono, così, di uno strumento essenziale per misurare le reali erogazioni di uno spot, la sua effettiva performance di visione e l’abbinamento con i contenuti editoriali a cui esso viene associato.Infine,, affiancando al consueto reporting dell’Ascolto "riconosciuto", che non subisce modifiche sostanziali se non nel perimetro,", cioè generato da soggetti che non hanno richiesto di essere misurati o non hanno predisposto le modalità per rendere identificabili i propri contenuti, oppure ancora derivanti da utilizzi diversi dello schermo televisivo (ad esempio gaming o videosorveglianza) gli ascolti generati dalla fruizione di canali radiofonici, o il browsing dedicato alla consultazione dei diversi cataloghi on-demand."Sono grato alle Autorità che vigilano sul nostro operato, in primis l’Agcom, e alle istituzioni, con le quali Auditel intende proseguire e rafforzare il dialogo, divenuto nel tempo sempre più proficuo e sempre più costante. Un dialogo che - sottolinea il Presidente di Auditel- facendo leva sulla competenza e sulle preziose linee di indirizzo dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha permesso alla Società di realizzare un costante percorso di implementazione di tutte le nuove forme di misurazione consolidando, così, la funzione di organismo indipendente e super-partes incardinato sempre più saldamente all’interno del sistema istituzionale e regolatorio del Paese. Auditel continuerà ad agire da presidio autorevole, imparziale, efficiente".Per il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Editoria e all’Informazione,, la Relazione "è una fotografia dello stato dell'arte e al contempo uno stimolo per i decisori pubblici". "Pluralità e qualità dell’informazione e rimozione delle posizioni dominanti - afferma - sono aspetti essenziali che occorre tenere presenti. Allo stesso tempo, bisogna prevedere forme di premialità per quanti contribuiscono all’innovazione"."L’aspetto che salta agli occhi dalla Relazione Auditel è l’impatto delle tecnologie digitali", afferma il Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico,, aggiungendo "l’obiettivo del Governo è quello di mettere il Paese in condizione di competere in questo settore, anche nella partecipazione attiva alla creazione di giganti europei capaci di confrontarsi coi giganti internazionali- "Grazie al PNRR - aggiunge - abbiamo, poi, l’occasione di investire sulle infrastrutture per dotare tutto il Paese di una connettività veloce, stabile e sicura e, al contempo, la possibilità di sviluppare la tecnologia 5G, che anche nel mondo dell’audiovisivo può aprire opportunità straordinarie".Il Presidente della Commissione di Vigilanza Rai,, ricorda che "in questi ultimi due anni l’informazione e le media company si sono trovate di fronte alla possibilità di accedere a molte fonti di informazione e allo stesso tempo è stato necessario garantire l’accesso a dati scientifici. Dal punto di vista della Commissione di Vigilanza Rai, il servizio pubblico deve tenere conto sempre della qualità. Per troppo tempo abbiamo assistito a talk show in cui le posizioni venivano polarizzate per aumentare lo share. È fondamentale, pertanto, assicurare un ascolto di qualità, puntando sempre più sull’innovazione a fronte di una tendenza conservativa presente nel mondo dei media".Per il Presidente AGCOM,"l’attuazione della direttiva Copyright rappresenta una sfida cruciale, che impone di elaborare un quadro regolatorio estremamente innovativo". "Per quanto riguarda il settore audiovisivo, l’affidabilità delle rilevazioni assume un ruolo essenziale anche per garantire il pluralismo e la libertà di informazione. L’Autorità - conclude - rivolge un sincero apprezzamento per l’implementazione delle attività di misurazione operata da Auditel".