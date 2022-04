Banche, Signorini: "educazione finanziaria PMI garantisce sopravvivenza e crescita"

(Teleborsa) - "Da anni promuoviamosul territorio rivolgendoci ad alcuni segmenti della popolazione: studenti, donne, migranti". Lo ha ricordato, Direttore Generale della, nell'indirizzo di saluto al Convegno "Scelte finanziarie e rapporti con le banche. Una proposta formativa della Banca d’Italia per artigiani e piccoli imprenditori"."Questa è ladella Banca d’Italia", ha spiegato il direttore dell'Istituto di Via Nazionale, aggiungendo "mi sembra utile soffermarmi sui motivi che ci hanno spinto a realizzare un programma per artigiani e piccoli imprenditori". Fra i motivi - ha detto - c'è a, che "può diventare lae qualche volta per la, soprattutto quando l’economia è colpita da shock profondi e inaspettati".Signorini citando anche i "profondi" ed il fatto che, grazie all’innovazione tecnologica "si affermano nuovi modelli di intermediazione", ha affermato che "per sfruttare i vantaggi potenziali che derivano da tali cambiamenti e guardarsi dai rischirispetto al passato", "soprattutto per i microimprenditori, che difficilmente possono fare affidamento su dipendenti o consulenti con competenze specifiche in materia"."A livello internazionale - ha ricordato Signorini - l’importanza della cultura finanziaria delle aziende di minore dimensione è stata riconosciuta già nel 2015 dagli High Level Principles delsul finanziamento delle PMI". Poi ancora,delle competenze finanziarie che un imprenditore dovrebbe idealmente possedere, per arrivaread approvare una, individuando tra i destinatari i piccoli e micro imprenditori.- ha sottolineato il Direttore di Bankitalia "la promozione dell’educazione finanziaria dei microimprenditori assume: ilrispetto ad altri paesi e lanel tessuto produttivo". L’indagine sull’alfabetizzazione e le competenze finanziarie del 2020 . ha detto - conferma che il "livello della cultura finanziaria è bassa soprattutto tra gli imprenditori meno istruiti e tra quelli a capo di aziende con meno di cinque dipendenti".le competenze finanziarie degli imprenditori italiani si sono associate a una", ha notato Signorini, aggiungendo "vi ha contribuito, in particolare, la maggiore attitudine degli imprenditori più alfabetizzati a costituire scorte liquide da utilizzare in caso di emergenza e a utilizzare le misure di sostegno varate dal governo". "La più elevata alfabetizzazione finanziaria sembra inoltrein termini di qualità dei rapporti con gli intermediari finanziari, capacità di far fronte a spese inaspettate, pianificazione del futuro pensionistico"."Il programma propone un’ampia gamma di temi. Per citarne qualcuno: gli equilibri di bilancio, il finanziamento bancario, gli strumenti per gestire difficoltà finanziarie, la Centrale dei Rischi e la tutela della clientela" e la sua realizzazione "ha richiesto il coinvolgimento di varie professionalità presenti in diversi Dipartimenti e Filiali della Banca d’Italia" ed anche "la cooperazione con Confartigianato e CNA, che mettono a disposizione del progetto le risorse umane e tecnologiche necessarie per raggiungere i numerosi imprenditori iscritti alle loro associazioni".