Cassa Centrale lancia il concorso "Viaggia green con Visa Debit"

(Teleborsa) -un concorso a premi dedicato ai, che potranno parteciparvi a partire da oggi, 11 aprile,, sottoscrivendo una carta Visa Debit ed effettuando almeno un’operazione nel periodo di validità del concorso.Per aderire al. Con una transazione di qualsiasi importo si potrà partecipare all'estrazione die, spendendo, nel periodo del concorso, si concorrerà all'estrazione di unaLa nuova Visa Debit è frutto di un, che ha portato al lancio di una carta evoluta in grado di garantire la massima spendibilità a livello globale, grazie al circuito Visa, e fruibile anche online. In questo nuovo prodotto si coniugano i vantaggi tipici di una carta di debito con quelli di una carta di credito., Direttore Sistemi di Pagamento e Servizi Accentrati di Cassa Centrale ha spiegato che Visa Debit "perché può operare in, sia contactless tramite smartphone" e "permette allo stesso tempo di acquistare in negozi fisici e sul web, garantendo un maggioregrazie agli addebiti diretti sul conto corrente".