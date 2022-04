Eventi e scadenze: settimana dell'11 aprile 2022

Bioera

(Teleborsa) -Bit 2022 Milano - La Borsa internazionale del turismo è tornata in presenza a Fiera Milano City. Unica fiera in Italia che in modo innovativo permette di sviluppare relazioni e business, permettendo agli operatori del settore di confrontarsi e sviluppare nuove opportunità in un ambiente favorevole alla contrattazione e al business (fino a martedì 12/04/2022)Vinitaly - La 54esima edizione di Vinitaly si svolge a Verona e prevede come sempre un ricco programma di eventi, rassegne, degustazioni e seminari sui temi più dibattuti e attuali del settore (fino a mercoledì 13/04/2022)Istat - Indicatori demografici - Anno 2021Consiglio dell'UE - Consiglio Affari esteri - I ministri esaminerà i recenti avvenimenti e i temi di attualità, compresa la situazione in Mali, in Libia e nello YemenBanca d'Italia - L'economia italiana in breve; Banche e moneta: serie nazional- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 - prima convocazioneFondo Mario Negri e Besusso - Versamento dei contributi previdenziali integrativi per i dirigenti commerciali relativi al trimestre Gennaio-Marzo 2022.Personale domestico - Versamento dei contributi relativo al personale domestico per il trimestre 01-01-2022/ 31-03-2022EIA - Pubblica l'outlook sull'energiaConsiglio dell'UE - Consiglio Affari generaliThe Global Banking Forum - Il futuro della tecnologia, della moneta e del credito - All'evento, promosso da Eccellenze d’Impresa con Prometeia e ASSBB, prenderanno parte i rappresentanti delle più importanti banche e istituti finanziari italiani e internazionali, oltre a personalità di istituzioni e organismi internazionali. Tra gli altri interverranno il Direttore generale di Credito Emiliano, il Presidente di Borsa Italiana, il Presidente di UniCredit, l'AD di Banca Mediolanum, l'AD di Banca Ifis e i Presidenti di Prometeia e Eccellenze d’Impresa170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato - Il Presidente Mattarella sarà alla Terrazza del Pincio per il 170° anniversario della fondazione della Polizia di StatoBanca d'Italia - Indagine sul credito bancario: risultati per l'ItaliaOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioTesoro - Asta BOT- Assemblea: Approvazione del bilancio 2021 - Unica convocazione- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 - Seconda Convocazione- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 - Unica convocazione- Assemblea: Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021- CDA: BilancioIEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioBank of Canada - Riunione di politica monetaria e annuncio tassiIstat - Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana - Marzo 2022Tesoro - Asta medio-lungo- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 - Unica convocazione- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2021- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2021- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio Separato al 31 dicembre 2021- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio 2021- CDA: BilancioIstat - Permessi di costruire - IV Trimestre 202113.45 - BCE - Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14.30 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine LagardeScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e OpzioniIndia - Borsa di Mumbai chiusa per festività (fino a venerdì 15/04/2022)Tesoro - Regolamento BOT- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31/12/2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2021 e presentazione del bilancio consolidato 2021- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31.12.2021- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Pubblicazione delle informazioni periodiche aggiuntive al 31.03.2022- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Presa visione dei dati relativi a ricavi delle vendite e posizione finanziaria netta al 31 marzo 2022, non sottoposti ad attività di revisione- Risultati di periodoBanca d'Italia - Turismo internazionale dell'Italia; Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Debito delle Amministrazioni centrali; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Mercato finanziarioRegno Unito - Borsa di Londra chiusa per festivitàFrancia - Borsa di Parigi chiusa per festivitàAustralia - Borsa di Sidney chiusa per festivitàHong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festivitàItalia - Borsa di Milano chiusa per festivitàGermania - Borsa di Francoforte chiusa per festivitàSingapore - Borsa di Singapore chiusa per festivitàIndonesia - Borsa di Jakarta chiusa per festivitàCanada - Borsa di Toronto chiusa per festivitàSpagna - Borsa di Madrid chiusa per festivitàStati Uniti - Borsa di New York chiusa per festività- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio