Falck Renewables, con BlueFloat Energy verso realizzazione impianti marini eolici galleggianti in Scozia

Falck Renewables

(Teleborsa) - La partnership trae BlueFloat Energy ha firmato, nell’ambito dell’asta ScotWind, gli accordi di opzione per le sue due proposte vincenti. Al sito a est di Aberdeen (“Plan Option E1”) verrà assegnato il nome di Bellrock, mentre il sito a nord di Fraserburgh (“Plan Option NE6”) si chiamerà Broadshore.La partnership tra Falck Renewables, BlueFloat Energy e Ørsted ha poi firmato congiuntamente un accordo di opzione su un sito a est di Caithness (“Plan Option N3”) che sarà chiamato Stromar.Insieme,. I progetti - si legge in una nota congiunta - potrebbero essere operativi entro la fine del decennio, previo ottenimento delle autorizzazioni e delle connessioni alla rete.Le proposte vincenti hanno combinato la volontà di creare posti di lavoro qualificati e di investire sul tessuto industriale scozzese, facendo della Scozia un polo globale per la tecnologia eolica marina galleggiante, insieme alla creazione di un nuovo modello per garantire benefici alle comunità locali.. Ora passiamo a sviluppare eolico marino galleggiante su una scala che farà davvero la differenza per la Scozia - ha commentato-. I mari e la costa scozzesi offrono un enorme potenziale e non vediamo l'ora di usare la nostra esperienza per fornire quell'energia pulita che sarà fondamentale per un"., in linea con l’impegno che ha contraddistinto per oltre 15 anni le nostre iniziative nell’eolico onshore in questo territorio - ha rilanciatoWind Ltd -., genereranno benefici economici e aiuteranno lo sviluppo delle comunità scozzesi. Da oggi il nostro impegno è quello di trasformare queste iniziative in realtà".Come parte del piano di sviluppo dei progetti, verranno condotte ricerche in collaborazione con la Scottish Association for Marine Science (SAMS), per indagare i potenziali effetti dell’eolico galleggiante sull'ambiente marino. Verranno inoltre realizzati studi per valutare come gli interessi della pesca possano meglio coesistere con l'eolico marino e per analizzare l'interazione di pesci, mammiferi e uccelli marini con i parchi eolici galleggianti.