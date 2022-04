Finanza.tech rivede conti 2021 per credito d'imposta quotazione

Finanza.tech

(Teleborsa) - Il CdA di, società fintech quotata su Euronext Growth Milan, ha, con risultati diversi rispetto a quelli comunicati il 28 marzo . Tra la data del precedente board e il tempo assegnato al collegio sindacale e alla società di revisione per il deposito delle proprie relazioni,la comunicazione dell'derivante dalle spese di consulenza sostenute per la quotazione nel corso dell'esercizio 2021, pur considerando che Finanza.tech ha inviato nei termini previsti dal decreto la documentazione richiesta per l'ammissione al credito.Tale credito d'imposta, pari a 451.780 euro, è stato espunto dal progetto di bilancio e ciò ha comportato. L'utile netto consolidato risulta essere pari a 486.449,25 euro (in luogo di 708.076,81 euro precedentemente comunicato), comunque in crescita del 93% rispetto all'anno precedente (circa 0,25 milioni nel 2020), mentre l'utile netto di Finanza.Tech SpA SB si attesta a 405.640,56 euro (in luogo di 648.244,72 euro precedentemente comunicato), con un incremento del 73% rispetto al 2020 (0,23 milioni nel 2020). Il valore del Patrimonio Netto consolidato risulta pari a 6.632.146,40 milioni di euro (in luogo di 6.783.611 euro precedentemente comunicato).