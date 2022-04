FOS, Intermonte alza target price e conferma Buy

Intermonte

FOS

(Teleborsa) -ha incrementato a(da 5 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, mantenendo ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha approvato il bilancio 2021, chiuso con ricavi per 14,8 milioni di euro (+38% sul 2020), EBITDA pari a 3,1 milioni di euro (+18%) e un risultato netto pari a 1,1 milioni di euro (+13%).Gli analisti sottolineano che l'azienda "vantae una presenza radicata nei territori in cui opera, fattori chiave che ne contraddistinguono il posizionamento competitivo anche rispetto ai maggiori rivali mondiali". Da un punto di vista finanziario, apprezzano "del gruppo, che consentirà a FOS di continuare a investire in ricerca e sviluppo e di perseguire eventuali opportunità di crescita esterna che potrebbero presentarsi".Le stime sono state riviste per tenere conto di un profilo di crescita leggermente diverso nei business in cui opera l'azienda, aumentando il contributo del, la cui integrazione sta procedendo meglio di quanto Intermonte si aspettasse, e abbassando le previsioni per la divisioneIntermonte si aspetta ora che la società chiuda il 2022 conper 20 milioni di euro, undi 4 milioni di euro e undi 2 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 23 milioni di euro, 5 milioni di euro e 2 milioni di euro. Le previsioni per il 2024 sono a vendite per 25 milioni di euro, un EBITDA Adjusted di 5 milioni di euro e un utile netto Adjusted di 2 milioni di euro.