Gruppo FS, Ferraris: piattaforme digitali condivise per mobilità efficiente e sostenibile

(Teleborsa) - Quello dei trasporti è ilLo ha detto l’Amministratore Delegato del, ospite di un evento che ha celebrato i 30 anni di, l’Agenzia Confederale dei Trasporti e dei Servizi di Confindustria. Ne dà notiziaOccorre rafforzare i servizi digitali e integrativi "facendo leva sulin un panorama dove a giocare un ruolo centrale sarà sempre di più unae. Per realizzarla la necessità è "pianificare in maniera integrata ilSpesso gli orari dei mezzi non colloquiano, "e la prima soluzione che dobbiamo trovare è questa: fare colloquiare i servizi attraverso piattaforme digitali condivise. Dobbiamo – ha proseguito Ferraris - fare in modo che si sia connessNel corso del panel I trasporti non sono un modo per servire il Paese ma per raccontarlo, condotto dal giornalistae al quale ha partecipato il Ministro dei Trasporti e della Mobilità Sostenibiliha ricordato come FS sia il primo consumatore di energia elettrica, sottolineando al tempo stesso l’opportunità di poter diventare da questo punto di vista anche autoproduttori.che possono essere convertiti in aree in cui si produce energia solare, con pannelli o aree di stoccaggio, con il vantaggio di essere vicini alla rete di alta tensione”.Quanto all'aumento dei prezzi dell’energia, ha spiegato l’AD di FS, “ci imponeche avevamo come Paese di raggiungere al 2030 un certo livello di. Dobbiamo - ha proseguito -Parlando degli investimenti del Gruppo FS, Ferraris ha ricordato che “25 miliardi sono quelli che abbiamo nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma noi abbiamo i contratti di programma e altri strumenti, che consentono a Ferrovie dello Stato, sul solo lato delle infrastrutture, di traguardare a 10-15 miliardi di investimenti all’anno da qui al 2030”.Fondamentale comunque il PNRR, “perché ha dato il là a un grande momento di trasformazione. Ci consente di progettare e pianificare interventi che sono finalizzati a unire il Paese, ad accorciare le distanze. Pensiamo a opere che finalmente stanno vedendo la luce, come il Terzo Valico di Genova, laMa la trasformazione del Paese attraverso il suo sistema trasportistico e infrastrutturale passa anche attraverso un ampio coinvolgimento di tutti gli stakeholder, con un’attenzione particolare alle comunità locali, sottolinea