Il settore viaggi e intrattenimento a Milano è in territorio positivo (+1,25%), brilla FNM

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dalIlha aperto a 26.882,5, in crescita di 338,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a quota 163, dopo aver avviato la seduta a 163.Tra leitaliane, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,66%.Tra ledi Milano, bene, con un rialzo del 2,74%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,42%.