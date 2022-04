In flessione Piazza Affari e le altre Borse europee

Prysmian

(Teleborsa) -. Sui mercati domina la cautela, anche in vista di importanti: domani saranno diffusi i dati sull'inflazione statunitense, mentre giovedì verranno comunicate le decisioni di politica monetaria del consiglio direttivo della BCE. A Piazza Affari spicca la performancedi, conche ha portato la raccomandazione a "Outperform" da "Neutral" e prezzo obiettivo a 35 euro da 33, e quelladi, in pesante ribasso dopo che RBC ha tagliato il prezzo obiettivo a 60 euro da 61 euro precedente.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,28%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,50%. Forte riduzione del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (-2,32%), che ha toccato 95,98 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,11% a quota +163 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,41%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,67%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,41%, e bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,33% dopo che il leader francese Emmanuel Macron e la sfidante Marine Le Pen si sono qualificati ieri per un ballottaggio presidenziale molto combattuto il 24 aprile.A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 24.757 punti, con uno scarto percentuale dello 0,25%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 26.994 punti.In frazionale calo il(-0,69%); come pure, in ribasso il(-0,94%).Tra idi Milano, in evidenza(+4,04%),(+3,71%),(+2,78%) e(+1,18%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,22%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,88%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,54%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,41%.Tra i(+2,27%),(+2,01%),(+1,55%) e(+1,53%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,88%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,50%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,30%.In perdita, che scende del 2,23%.Tra ledi maggior peso:02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 7,9%; preced. 8,8%)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,2%; preced. 0,9%)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,7%)08:00: Produzione industriale, annuale (atteso 2,1%; preced. 3%)00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,8%).