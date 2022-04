Intesa Sp Assicura, al via seconda edizione di "Protezione e Sport" da Area X

(Teleborsa) - Isono da sempre una delle risorse più preziose per costruire une poche cose come l’esperienza sportiva riescono a diventare così efficacemente una metafora della vita: al via la seconda edizione diil progetto proposto nel 2021 dal’iniziativa dicon sede a Torino nata con l’obiettivo di diffondere la cultura della Protezione.L’elemento della protezione, chiarisce la nota - si lega indissolubilmente alha ospitato un ciclo esclusivo di 8 appuntamenti, di cui 7 con campioni dello sport nazionale, le cui emozionanti storie sono state cucite in un format fatto su misura che ha avuto più di 2 milioni di visualizzazioni.La prima puntata della seconda edizione del format, che ci accompagnerà durante tutto il 2022, andrà in onda giovedìseguendo i principali eventi sportivi internazionali e ospitando diversi promettenti atleti italiani in grado di rappresentare, attraverso le loro prestazione sportive, una storia di successo.A moderare gli incontri, il giornalista sportivoche condurrà alla scoperta degli aneddoti, dei segreti e delle aspirazioni di questi giovani e talenti sportivi. Nella prima puntata, in particolare, insieme a lui ci saranno il Presidente diche racconteranno quali sono stati gli ostacoli che hanno dovuto superare per realizzare il loro sogno.Nato a Torino nel 2012 con la promozione di Scuole Calcio che s, Con 17 Sedi attive su tutto il territorio nazionale, ilcrea una rete estesa che avvicina la disabilità al calcio e mira alla crescita, all’integrazione e all’inclusione delle persone con disabilità all’interno della società.Questo appuntamento di “Protezione e Sport” è quindi una prima occasione di scoperta,che favorisce la condivisione e il racconto dei valori cardine delattraverso il