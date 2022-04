Piaggio, assemblea approva bilancio e saldo su dividendo

Piaggio

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, produttore italiano di veicoli quotato su Euronext Milan, ha, il Bilancio consolidato e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. I soci hanno deliberato diin misura pari a 2.901.617,67 euro a riserva legale e 6.567.098,91 euro a riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto.Inoltre, è stato deliberato di distribuire un, lordo da imposte, per ciascuna azione ordinaria avente diritto (in aggiunta all'acconto di 8,5 centesimi di euro pagato il 22 settembre 2021, data stacco cedola 20 settembre 2021), per un, pari a complessivi 53.566.173,9 euro. La data di stacco della cedola n. 18 è il giorno 19 aprile 2022, record date 20 aprile 2022 e data di pagamento 21 aprile 2022.Via libera anche alla politica die al piano di acquisto e disposizione di