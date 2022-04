Ricerca, Corte dei conti approva gestione 2020 della Fondazione Human Technopole

(Teleborsa) - La Sezione controllo enti dellaha approvato, con Delibera n. 23/2022, la relazione sulla, che ha come mission l'incremento degli investimenti pubblici e privati nella ricerca sulla prevenzione sanitaria e la salute."Nell'ambito del Piano strategico 2020-2024 e degli obiettivi legati alla promozione della ricerca biomedica e sanitaria, all'offerta di infrastrutture e servizi scientifici, nonché all'incentivazione del trasferimento di tecnologia, – rileva la Corte dei conti – la Fondazione ha proceduto nel percorso di implementazione delle attività scientifiche ed amministrative, anche mediante una, il cui costo medio unitario è diminuito rispetto al 2019".Per quanto attiene alloi crediti iscritti nell'attivo circolante – si legge nel documento – ammontano a 308.023.261 euro. Nell'ambito delle poste creditorie contabilizzate nell'attivo circolante, i crediti residui verso lo Stato per tali contributi (periodo 2017-2020) sono stati pari a euro 306.549.630.Ila fine 2020, risulta iscritto nel patrimonio netto per 304.654.974 euro complessivi. Ilchiude con un utile pari ad euro 13.918. I costi della produzione ammontano ad euro 12.187.935. I(2.551.697 euro nel 2019) sono pari a 6.252.890, con un aumento di 3.701.193 euro.Le spese sostenute per l'connesso alle attività di ricerca e ai costi di struttura sostenuti da HT ammontano a 889.440 euro. Lea fine 2020 sono pari a 49.546.724.