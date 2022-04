Rublo si indebolisce dopo che Russia allenta controlli su capitali

(Teleborsa) -, annullando alcuni dei guadagni della settimana precedente, dopo che la banca centrale russa ha deciso diche aveva introdotto dopo l'invasione dell'Ucraina e le sanzioni occidentali. Il cambio ha aperto a quota 81,9 a 1 sul dollaro, un livello molto più alto della chiusura a quota 76 di venerdì. Dopo i primi scambi, la valuta russa si è comunque stabilizzata a quota 79,4, secondo i dati della Borsa di Mosca.Da oggi la Bank of Russia ha infatti annullato la, precedentemente fissata al 12%. Inoltre, è stato annullato l'obbligo per le banche di limitare la differenza nel tasso di acquisto e vendita di valuta estera, ad eccezione delle persone giuridiche importatrici. La Banca di Russia "raccomanda che le banche stabiliscano per gli importatori che acquistano valuta estera di pagare per i contratti di importazione uno spread di cambio non superiore a 2 rubli dal tasso di cambio", si legge in un comunicato.