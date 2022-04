Russia, le ferrovie di stato dichiarate in default

(Teleborsa) -, le ferrovie di stato russe, sono statedal Credit Derivatives Determinations Committee. Dopo aver mancato il pagamento di una cedola in scadenza il 14 marzo, la società non è riuscita a onorare il proprio impegno con gli investitori entro la fine di un periodo di grazia di 10 giorni (fissata al 28 marzo, considerando solo i giorni lavorativi).Le ferrovie statali russe hannola cedola dell'obbligazione, ma non sono riuscite a raggiungere i detentori a causa di "obblighi di conformità legale e normativa all'interno della rete bancaria corrispondente".