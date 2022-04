Sofidel, risultati 2021 tornano a pre-pandemia. Vendite per 2.095 milioni

(Teleborsa) - Dopo l'anno extra-ordinario 2020, grazie ai picchi di domanda legati agli acquisti dei consumatori nei periodi di lockdown,si dice soddisfatta dei risultati raggiunti anche nel, anno in cui i risultati sono tornati ai livelli pre-crisi pandemica e hanno confermato la crescita costante del gruppo attivo a livello mondiale nella produzione di carta per uso igienico e domestico (Regina è il suo marchio più noto). Lesono state pari a 2.095 milioni di euro (2.173 milioni di euro nel 2020), mentre l'si è assestato al 10,42% (19,25% l'anno prima).Il 2021, soprattutto nella seconda parte, ha visto il consolidamento delle vendite ine - grazie alla nuova capacità produttiva installata, a regime per l'intero periodo - un rafforzamento importante negli. Fra i prezzi delle materie prime, nella prima parte dell'anno ha inciso in particolare il, mentre nella seconda a pesare sulla struttura dei costi è stato il fortissimo incremento dei(più in Europa, meno negli Stati Uniti)."In un contesto economico molto difficile nel quale il rialzo impressionante dei prezzi delle materie prime ha condizionato l'andamento economico, possiamo definire buoni i risultati legati allo sviluppo del business - ha commentato l'- Sofidel vede le vendite rafforzate, così come, grazie al proseguimento delle strategie di sostenibilità, le sue condizioni competitive".Sul fronte energetico, Sofidel ha avviato una nuova fase della sua politica di approvvigionamento che vede il gruppo impegnatoprodotta da impianti di nuova costruzione realizzati grazie ad accordi di fornitura di lungo termine.