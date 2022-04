TAP Air Portugal, perdita netta di 1,6 miliardi di euro nel 2021

(Teleborsa) -ha registrato una, migliore rispetto alle previsioni di piano (1,75 miliardi di euro), comprensiva del riconoscimento di costi non ricorrenti per 1 miliardo di euro. Sui conti pesa la(l'attività di manutenzione aeronautica) alla fine del 2021 e il deprezzamento dell'euro rispetto al dollaro.La compagnia aerea di bandiera del Portogallo ha comunicato un significativonel secondo semestre 2021, che compensa le perdite operative registrate nel primo semestre, consentendo al 2021 di chiudersi con un EBITDA ricorrente positivo di 11,7 milioni di euro. Nell'ultimo trimestre, nell'ambito del, TAP ha registrato costi non ricorrenti per 1.024,9 milioni di euro con impatto sui risultati.Per quanto riguarda la, il 2021 è stato impegnativo e TAP ha beneficiato degli aumenti di capitale di maggio e dicembre 2021 rispettivamente di 462 milioni di euro e 536 milioni di euro. TAP ha chiuso l'anno con 812,6 milioni di euro in contanti (+57% rispetto a inizio anno).