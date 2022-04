TIP acquista quota in Simbiosi, fornitore di tecnologie per agribusiness

Tamburi Investment Partners

(Teleborsa) -(TIP), gruppo industriale diversificato e quotato su Euronext STAR Milan, ha siglato un, technology provider per l'agribusiness e l'economia circolare. Simbiosi è la capogruppo di alcune società, originariamente riconducibili a Neoruralehub (la prima Nature Based Solutions Valley avviata su intuizione di Giuseppe Natta), che sviluppano tecnologie, soluzioni e brevetti impiegabili in applicazioni finalizzate al risparmio di risorse naturali (aria, acqua, materiali e suolo) ed energetiche.Co-fondatore e CEO di Simbiosi è, che vanta una lunga esperienza nello sviluppo di impianti tecnologici per l'industria ambientale e per l'energia. TIP si affianca ora a Piero Manzoni e al top management per accelerare lo sviluppo di Simbiosi nella, in un segmento strategico dell'economia globale.Leincludono: soluzioni proprietarie di recupero degli elementi nutritivi delle matrici organiche di scarto per produrre fertilizzanti per utilizzo agronomico ed energia pulita; soluzioni proprietarie di produzione del freddo e sistemi di controllo in grado di ridurre i consumi dell'energia destinata alla refrigerazione; impianti di cogenerazione e di recupero termico integrato; impianti di valorizzazione del contenuto termico delle acque per attivare risparmi di energia e consentire risparmi di CO2 e di acqua; sistemi di Environmental Block Chain per la misurazione della decarbonizzazione nei processi di produzione.