Vacanze, Istat: nel 2021 viaggi in ripresa ma lontani dai livelli pre pandemia

(Teleborsa) - Nel 2021 ideiin Italia sono stati(281 milioni e 491mila pernottamenti), prossimi ai livelli del 2020 ma lontani da quelli precendenti alla pandemia del 2019. È quanto è stato registrato dall'Istat nel report sui viaggi e le vacanza in Italia e all'estero pubblicato oggi. Timidi segnali di ripresa si osservano per ledi 4 o più notti (+25%) e per le vacanze estive. Le persone che hanno fatto almeno una vacanza tra luglio e settembre sono il 33,9%, contro il 30,9% del 2020.Pur in ripresa rispetto al primo anno di pandemia (+29%), isono solo il 26% di quelli registrati nel 2019 mentre è stabile la scelta di(89,3% dei viaggi).Per quel che riguarda ilo scorso anno sono aumentati di 50 milioni rispetto al 2020 (+21,8%): quasi 45 milioni in più i viaggi di vacanza mentre sono circa 5 milioni in più i viaggi di lavoro. La crescita dellein estate rispetto allo stesso periodo del 2020 è stata del 23,2%. Infine, sale al 14,8% la quota di residenti che hanno effettuato almeno un viaggio in un trimestre del 2021 (era stata del 13,1% nel 2020).