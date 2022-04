WINDTRE: premio 'Brand Purpose' per il video #Voceallegamer

(Teleborsa) -ha ottenuto importanti riconoscimenti al festival. L'azienda si è aggiudicata, con il, il primo posto ai 'Brand Purpose Awards', concorso dedicato ai progetti nati per esprimere il purpose del brand e veicolati sui diversi mezzi di comunicazione. WINDTRE ha anche ottenuto il premio speciale come ‘Best Branded Content & Entertainment Company'.#VocealleGamer è il video targato WINDTRE e nato in collaborazione con l'agenzia creativache affronta il tema dell'inclusione nel contesto del gaming, percepito come fortemente maschile, nonostante le giocatrici in Rete nel nostro Paese siano il 47%. L'obiettivo è quello di, che può avvenire anche impedendo alle ragazze di essere se stesse online. L'iniziativa sottolinea l'impegno di WINDTRE nell'ambito della responsabilità digitale, attraverso un impiego inclusivo della tecnologia.Al Branded Content & Entertainment Festival, inoltre, il video si è aggiudicato le menzioni speciali per 'Inclusione' e 'Creative Idea' ed è salito sul secondo gradino del podio nella categoria 'Digital'. Tra i progetti di ‘Brand Integration TV', invece, ha ottenuto un ‘argento' l'operazione di inserimento del brand all'interno del game-show musicale "All Together Now", di cui WINDTRE è stata partner nella quarta edizione.