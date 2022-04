Alkemy, operatività sul buy-back

Alkemy

(Teleborsa) -ha reso noto di aver, tra il 4 e l'8 aprile 2022, complessivamenteal prezzo medio di 17,208 euro per unpari a, in esecuzione della delibera assembleare del 26 aprile 2021.A seguito degli acquisti appena comunicati, considerando inoltre le azioni proprie già in portafoglio (relative agli acquisti eseguiti nell’ambito dei precedenti programmi di Buyback), all'8 aprile 2022 la società specializzata nell’evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende detiene 176.268 azioni proprie, pari al 3,142% del capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese,si muove in territorio negativo e si attesta a 16,8 euro, con un calo dell'1,87%.